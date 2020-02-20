Прогноз от «АВТОСТАТ»: в 2020 году падение рынка может составить 5 – 10%

Двухлетний рост автомобильного рынка завершился и по итогам 2019 года продажи легковых автомобилей в нашей стране снизились на 2,5%. Многие эксперты сходятся во мнении, что в 2020 году негативная тенденция сохранится и вопрос заключается лишь в том, насколько глубоким будет это падение.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили свой прогноз развития российского авторынка на ближайшие три года – с 2020-го по 2022-й. При этом были разработаны три варианта сценария – базовый, оптимистичный и пессимистичный.

При составлении этих прогнозов учитывались основные макроэкономические факторы, оказывающие наиболее значимое влияние на годовой объем продаж легковых автомобилей – уменьшение численности трудоспособного населения, стагнация или снижение мировых цен на нефть, сокращение количества выданных автокредитов, а также повышение ставки утилизационного сбора, что уже привело к росту цен на новые автомобили.

На основе математической модели аналитики агентства «АВТОСТАТ» прогнозируют снижение авторынка по базовому сценарию на 5 – 6% в 2020 году до 1,5 млн автомобилей. При оптимистичном сценарии рынок останется на уровне 2019 года, при пессимистичном – падение может достигнуть 10%.