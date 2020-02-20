Jaguar Land Rover может остановить заводы в Британии из-за коронавируса

Компания Jaguar Land Rover заявила о риске остановки производства в Великобритании через две недели из-за нехватки ключевых компонентов из Китая в результате вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как пишет агентство "ТАСС", чтобы не допустить остановки трех своих заводов в Соединенном Королевстве, на которых ежегодно производится 365 тыс. автомобилей, компания ввозит самолетами в чемоданах необходимые детали. Подобная транспортировка гораздо быстрее, чем морем, но обходится значительно дороже и возможна лишь при гораздо меньших объемах.

По словам исполнительного директора Jaguar Land Rover сэра Ральфа Шпета, компания будет продолжать выпускать автомобили в течение ближайших двух недель, а затем у нее возникнут проблемы с деталями, которые создадут "риск для всего производства". На минувшей неделе на заводах компании недоставало, по его словам, 38 наименований компонентов.

Ранее многие автомобильные компании были вынуждены приостановить производство в Китае. В частности, речь идет о Honda, Toyota, Mazda, Nissan, General Motors и PSA. Кроме того, концерн Hyundai-KIA остановил производство автомобилей на своих предприятиях в Южной Корее в связи с нехваткой китайских комплектующих, поставки которых задерживаются из-за вспышки эпидемии коронавируса в КНР. На случай, если поставки не возобновятся, компании Hyundai и KIA ведут переговоры с южнокорейскими производителями автокомпонентов и готовы закупать детали в странах Юго-Восточной Азии. Стоит отметить, что Hyundai Motor стал первой глобальной компанией, вынужденной приостановить выпуск автомобилей за пределами Китая. Также на этой неделе Fiat Chrysler Automobiles в связи с нехваткой комплектующих из Китая приостановил производство компактвэнов 500L на предприятии в сербском Крагуеваце.

В России о риске приостановки производства из-за возможных задержек с поставками комплектующих из Китая ранее заявляли на КАМАЗе и петербургском заводе Nissan. Однако на сегодняшний день остановки производства на этих предприятиях не планируется.

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