LADA Granta получила более мощный двигатель

Тольяттинская компания "Супер-Авто", которая является дочерним предприятием АВТОВАЗа, начала приема заказов на автомобили семейства LADA Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объемом 1,8 литра. Теперь максимальная мощность LADA Granta составляет 117 л.с. при 5800 об/мин, а ее максимальный крутящий момент ограничен 164 Нм при 4200 об/мин.

Как сообщили "Российской газете" в компании"Супер-Авто", для производства автомобилей LADA Granta 1,8L предприятие проводит переоборудование готовых автомобилей LADA Granta с 1,6-литровым бензиновым двигателем ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Внешне автомобили 1.8L и 1.6L не отличаются даже под капотом – разница лишь в новой шатунно-поршневой группе, установленной в двигатель.

Продажи LADA Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объемом 1,8 литра уже стартовали. Доплатить за более мощный мотор составляет около 35 тыс. рублей. Срок изготовления 5 дней при внесенной предоплате за автомобиль в размере 100 тыс. рублей.

Комплектации LADA Granta с доработанным силовым агрегатом полностью совпадают с заводскими. Для заказа модель доступна исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач, но в разных исполнениях и типах кузова - седан, лифтбэк, хэтчбек, универсал и его Cross-версия.

На начальном этапе "Супер-Авто" будет выпускать LADA Granta с 16-клапанным мотором, но в будущем появится версия и с 8-клапанником ВАЗ-21116 (1,6 л, 87 л.с.). В данным момент прорабатывается вопрос о поставках LADA Granta от "Супер-Авто" в дилерскую сеть АВТОВАЗа.

Напомним, помимо мелкосерийной сборки мощной версии LADA Granta, "Супер-Авто" выпускает три модификации LADA 4x4: пикап, медицинскую и спецверсию для МЧС.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», другая тольяттинская компания «ВИС-АВТО», которая занимается мелкосерийной сборкой коммерческих автомобилей на базе моделей LADA, разработала новый пикап увеличенной грузоподъемности на базе LADA Granta. О сроках появления однотонного пикапа на базе бестселлера АВТОВАЗа пока ничего не известно.

По итогам января самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta. Так, реализация LADA Granta в прошлом месяце выросла на 11% и составила 8470 автомобилей.

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