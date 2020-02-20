«Башавтоком» открыл новый дилерский центр LADA в Стерлитамаке

В Стерлитамаке состоялось открытие нового официального дилерского центра LADA – он полностью отвечает самым современным требованиям бренда. Это касается не только визуализации пространства, но и стандартов обслуживания, сообщает пресс-служба ГК «Башавтоком».

В шоу-руме на постоянной основе экспонируется весь модельный ряд LADA. Посетители дилерского центра могут выбрать автомобиль из более чем 100 возможных вариантов, доступных на складах компании. Также специалисты сориентируют покупателя по всему спектру дополнительных услуг: льготное кредитование, трейд-ин и страхование и др.

В сервисной зоне площадью 420 кв. м действует 6 рабочих постов. Кроме того, в дилерском центре «Башавтоком Лада» имеются отдельная зона отдыха, WI-FI, детский уголок. Также для клиентов центра предусмотрена просторная парковка.

ГК «Башавтоком», которая работает на автомобильном рынке Башкортостана с 1992 года, имеет дилерские центры в трех городах республики – Уфа, Стерлитамак и Октябрьский. Портфель компании включает восемь брендов: Nissan, Renault, Honda, Suzuki, LADA, Datsun, Volkswagen и ГАЗ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года Республика Башкортостан вошла в ТОП-5 крупнейших региональных рынков АВТОВАЗа с показателем 15164 автомобилей LADA и долей 4,2% в общем объеме реализации марки LADA.

Напомним, дилерская сеть АВТОВАЗа является крупнейшей в России и на начало 2020-го включает 301 автосалон LADA. При этом 275 из них прошли ребрендинг в соответствии с современными стандартами бренда. В прошлом году в нашей стране было открыто 14 новых дилерских центров LADA.

В январе 2020 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 21790 автомобилей LADA – на 1,2% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля LADA составила 21,3%, согласно данным АЕБ.

Как заявил ранее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, в 2020 году компания ставит своей целью сохранение лидирующей позиции LADA по доле рынка в России, в том числе за счет роста продаж автомобилей с автоматической трансмиссией и интеграции внедорожника Niva в модельный ряд LADA.

Полный список дилеров (и не только LADA) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».