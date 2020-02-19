Каждый третий продаваемый автомобиль в РФ – с полным приводом

В ходе подготовки маркетингового отчета «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» пришли к выводу, что каждый третий автомобиль, который продается в нашей стране, имеет полный привод.

Так, в прошлом году в РФ было реализовано 566 тыс. новых легковых автомобилей с полным приводом. На их долю пришлось 34,7% от всего объема российского рынка, или каждая третья.

Между тем, самыми популярными в стране остаются переднеприводные автомобили, которым принадлежит 64,5% рынка. По итогам 2019 года это эквивалентно 1 млн 054 тыс. реализованных экземпляров.

Соответственно оставшиеся 0,8%, или немногим более 12 тыс. единиц, составляют продажи легковых машин с задним приводом.

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