Maserati выпустит новый кроссовер в 2020 году

Итальянская компания Maserati поделилась планами на развитие своего модельного ряда на ближайшее будущее. В них, в частности, содержится информация о том, что второй кроссовер марки появится в продаже уже в 2021 году – на год раньше, чем ожидалось. Более того, первые образцы новой модели сойдут с конвейера уже к концу нынешнего года, пишет портал Motor.ru. Подробностей о новом кроссовере пока довольно мало – известно, что в модельной линейке он позиционируется на ступеньку ниже модели Levante.

Итальянский автопроизводитель инвестировал 800 млн евро в строительство новой производственной линии, которое начнется к концу первого квартала 2020 года. Премьера нового кроссовера Maserati, как ожидается, состоится уже нынешней весной – ориентировочно в мае. Характеристики автомобиля также остаются загадкой, равно как и тип силовой установки. Вполне вероятно, что в том или ином виде он будет электрифицирован – хотя бы как гибрид. Есть шансы, что со временем он превратится в полноценный электромобиль.

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