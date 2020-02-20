АВТОСТАТ | Maserati выпустит новый кроссовер в 2020 году

Maserati выпустит новый кроссовер в 2020 году

204 0

Maserati выпустит новый кроссовер в 2020 году

Авторынок в цифрах и графиках. Результаты 2019. Прогнозы 2020
Все готовые отчёты

Итальянская компания Maserati поделилась планами на развитие своего модельного ряда на ближайшее будущее. В них, в частности, содержится информация о том, что второй кроссовер марки появится в продаже уже в 2021 году – на год раньше, чем ожидалось. Более того, первые образцы новой модели сойдут с конвейера уже к концу нынешнего года, пишет портал Motor.ru. Подробностей о новом кроссовере пока довольно мало – известно, что в модельной линейке он позиционируется на ступеньку ниже модели Levante.

Итальянский автопроизводитель инвестировал 800 млн евро в строительство новой производственной линии, которое начнется к концу первого квартала 2020 года. Премьера нового кроссовера Maserati, как ожидается, состоится уже нынешней весной – ориентировочно в мае. Характеристики автомобиля также остаются загадкой, равно как и тип силовой установки. Вполне вероятно, что в том или ином виде он будет электрифицирован – хотя бы как гибрид. Есть шансы, что со временем он превратится в полноценный электромобиль.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».

Подписывайтесь на наши обновления
Ежедневная и еженедельная email-рассылка
Лента наших текущих обновлений в

, источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожники разработки suv премиум-марки кроссоверы maserati

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно