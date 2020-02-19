Toyota Camry S-Edition появилась у российских дилеров

Новая специальная серия Toyota Camry S-Edition с сегодняшнего дня доступна в официальных дилерских центрах Toyota по всей России. Стоимость новинки составляет от 2 млн 104 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Toyota Camry S-Edition предлагается в двух вариантах исполнения кузова – полностью черном и двухцветном. В двухцветной версии основным цветом является «белый перламутр», а стойки и крыша автомобиля окрашены в «черный металлик». Дополнительно в черный цвет окрашены боковые молдинги на дверях, корпуса боковых зеркал заднего вида, нижняя решетка радиатора и аэродинамичный спойлер на крышке багажника. Специальные накладки на передний и задний бампер с красными акцентами придают облику спортивный вид, а завершает динамичный образ полностью светодиодная передняя и задняя оптика в сочетании с черной окантовкой задних фонарей. Еще одной отличительной особенностью являются 18-дюймовые двухцветные легкосплавные колесные диски специального дизайна и логотип S-Edition на кузове.

В интерьере Camry S-Edition спортивный характер подчеркивает особый дизайн сидений с красными вставками и прострочкой того же оттенка. Также прострочка обрамляет передний подлокотник и центральную панель.

Новая версия Toyota Camry комплектуется электрорегулировками водительского сиденья в 8 направлениях, функцией бесключевого доступа Smart Entry, камерой заднего вида с динамической разметкой, полным «зимним пакетом», включающим в себя подогревы рулевого колеса, лобового стекла и всех сидений.

За активную безопасность модели отвечает комплекс систем Toyota Safety Sense 2.0, в состав которого входят системы предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознаванием пешеходов, система оповещения о смене полосы движения, система автоматического переключения дальнего света на ближний и система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках. Впервые в оснащение Camry в версии S-Edition входит уникальный противоугонный идентификатор T-Mark, который позволяет идентифицировать автомобиль и его законного владельца даже при подделке VIN-номера, что радикально снижает интерес угонщиков к модели.

Под капотом Toyota Camry Модель в версии S-Edition установлен двигатель 2,5 литра, развивающий мощность 181 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года бизнес-седан Toyota Camry остается бестселлером марки на российском рынке с показателем 34017 реализованных автомобилей (+1%). В результате эта модель сохраняет лидерство в своем сегменте с долей в 43,2%, по данным «Тойота Мотор».

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