Пекинский автосалон отложен из-за коронавируса

Пекинский автосалон, который должен был состояться в конце апреля 2020 года, перенесен на неопределенный срок в связи с эпидемией в Китае, вызванной вирусом нового типа.

Как пишет портал Autonews.ru, мотор-шоу в Пекине является одной из самых масштабных выставок в стране с крупнейшим автомобильным рынком в мире. Помимо местных компаний, в автосалоне регулярно принимают участие ведущие мировые автопроизводители, в том числе Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, BMW и Ford.

Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса в Китае на неопределенный срок перенесен этап Формулы-1 в Шанхае, который должен был пройти 17–19 апреля. При этом организаторы отметили, что гонка может состояться в течение 2020 года, если ситуация с эпидемией стабилизируется.

Ранее многие автомобильные компании вынуждены были приостановить производство в Китае. В частности, речь идет о Honda, Toyota, Mazda, Nissan, General Motors и PSA. Кроме того, концерн Hyundai-KIA остановил производство автомобилей на своих предприятиях в Южной Корее в связи с нехваткой китайских комплектующих, поставки которых задерживаются из-за вспышки эпидемии коронавируса в КНР. Также на этой неделе Fiat Chrysler Automobiles вынужден приостановить производство компактвэнов 500L на предприятии в сербском Крагуеваце в связи с нехваткой комплектующих из Китая.

В России о риске приостановки производства из-за возможных задержек с поставками комплектующих из Китая ранее заявляли на КАМАЗе и петербургском заводе Nissan. Однако на сегодняшний день остановки производства на этих предприятиях не планируется.

О том, как эпидемия коровируса в Китае может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».