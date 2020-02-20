В Москве начал свою работу форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020»

Сегодня, 20 февраля, в Москве на территории отеля «Москва Марриотт Ройал Аврора» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит очередной, десятый по счету, бизнес-форум «ForAuto – 2020». Это ежегодное мероприятие является центральным событием для всех участников автомобильного рынка.
Аналитики и эксперты, представители дилерских центров и производители запчастей, руководители автохолдингов и банков, а также страховых и лизинговых компаний обсудят текущую ситуацию и на основе аналитических данных дадут свой прогноз развития автомобильного рынка в России.
Список тем форума включает в себя:
- Аналитический обзор рыночных тенденций.
- Стратегии и планы компаний на 2020 год.
- Изменение поведения потребителей в условиях кризиса.
- Сценарии развития рынка. Ожидания и прогнозы.
- Обзор рынка автокредитования, страхования и лизинга. Итоги 2019 года.
- Автокредитование: аналитика рынка, стратегии лидеров, программы и инструменты.
- Автострахование: аналитика рынка ОСАГО и КАСКО; перспективы рынка и изменения в законодательстве.
- Проблемы и решения в области партнерства автостраховщиков и автодилеров.
- Автолизинг: аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы игроков.
Каждый участник форума получит в подарок от агентства «АВТОСТАТ» спецвыпуск «Ключевые цифры авторынка».
Ознакомиться с программой форума можно тут.