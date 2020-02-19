Nissan в 2019 году увеличил выпуск Qashqai в России на 3%

Петербургский завод Nissan по итогам 2019 года выпустил 52339 автомобилей, что на 7,4% меньше по сравнению с рекордным для предприятия 2018 годом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan в России.

Самой массовой моделью на российском конвейере Nissan остается кроссовер Qashqai с показателем 27291 автомобиль (+3%). Стоит при этом отметить, что в феврале в Санкт-Петербурге стартовал выпуск обновленного кроссовера Nissan Qashqai. Производство внедорожника X-Trail в прошлом году составило 21532 машины (-19%), флагманского кроссовера Murano – 3606 единиц (+2,4%).

Бестселлером Nissan на российском рынке в 2019 году остается кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 8,5% до 25158 штук. Стоит отметить, что в апреле дилерам поступил обновленный Qashqai. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 20915 реализованных машин (-8,6%). Флагманский кроссовер Nissan Murano разошелся тиражом 3367 единиц (-1,2%).

Напомним, ранее сообщалось, что петербургский завод Nissan в марте 2020-го может приостановить производство автомобилей в случае, если затянется простой на принадлежащих автоконцерну китайских заводах комплектующих. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan в России, в компании внимательно следят за развитием ситуации, и на данный момент остановки производства не планируются, предприятие работает в штатном режиме.

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