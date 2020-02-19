Средняя численность работников КАМАЗа в 2019 году сократилась на 3,5%

Средняя численность работников КАМАЗа в 2019 году составила 30051 человек, что на 3,5% меньше по сравнению с предыдущим годом, следует из квартального отчета компании. При этом фонд начисленной заработной платы за прошлый год увеличился на 4,2% – до 14,682 млрд рублей, выплаты социального характера возросли на 14,2%, до 91,7 млн рублей, пишет агентство «Финмаркет».

Постепенное снижение численности работников связано с модернизацией, проводящейся на КАМАЗе, и с естественным выбытием, сообщил агентству «Интерфакс» представитель автозавода. «У нас нет сокращений – мы просто периодически закрываем прием новых сотрудников», – подчеркнул он.

Из публикуемых КАМАЗом с 2012 года квартальных отчетов следует, что на протяжении этого времени компания каждый год постепенно снижает численность работников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года КАМАЗ выпустил 34705 грузовых автомобилей, что на 1,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом на российском рынке было реализовано 30504 грузовика «КАМАЗ» (-6,7%), экспортировано 5009 единиц автотехники (+23,1%).

В числе главных научно-технических целей компании на текущий год – подготовка производства тяжелого семейства автомобилей К5, разработка газового варианта двигателя КАМАЗ Р6, расширение модельного ряда автомобилей поколения К4 на газовом топливе, разработка электробуса с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, планируется разработать КАМАЗ-54901 с газовым двигателем, двигателем «Евро-6», а также КАМАЗ-54901 в газодизельном исполнении и с уровнем оснащения High Tech.

Напомним, в соответствии с бизнес-планом, в 2020 году КАМАЗ должен реализовать 35709 автомобилей, из них 29 тыс. единиц будут поставлены на российский рынок, 6709 – на рынки зарубежных стран. Доля КАМАЗа на рынке грузовых автомобилей России достигнет 46%. Бизнес-планом в 2020 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму 14,1 млрд рублей. Чистая прибыль должна достигнуть 288 млн рублей при планируемой выручке 204 млрд рублей.

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