Great Wall покупает завод General Motors в Таиланде

Китайский автоконцерн Great Wall Motor заключил договор о приобретении тайского завода General Motors. При условии получения одобрения правительства и регулирующих органов процедура приобретения будет завершена к концу 2020 года, сообщает пресс-служба Great Wall Motor.

Как отмечается, приобретение производственных мощностей GM Thailand и GM Powertrain Thailand – автомобильного завода и завода силовых агрегатов в Районге – будет содействовать продвижению компании в Юго-Восточной Азии, при этом выпускаемая продукция будет поставляться не только на рынки стран АСЕАН, но и в Австралию. Как региональный производственный центр, с момента своего запуска в 2000 году предприятие в Районге выпустило почти 1,4 млн грузовых автомобилей и крупных внедорожников.

Напомним, в январе 2020-го концерн Great Wall Motor также заключил договор о приобретении завода General Motors в штате Махараштра на западе Индии, запустив свой план по производству автомобилей на субконтиненте. Соглашение требует дальнейшего одобрения со стороны государственных органов. Процедура приобретения завода будет завершена в первой половине 2020 года. Как отмечается, эта сделка позволит начать реализацию программы производства и продажи автомобилей GWM в Индии, а также придаст новый импульс стратегии глобализации GWM.

В настоящее время GWM имеет сети продаж более чем в 50 странах при поддержке пяти региональных маркетинговых центров в России, Австралии, Южной Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке.

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