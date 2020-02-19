Казахстанский автопром в январе вырос на 82%

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе 2020 года в Казахстане было выпущено 5864 единицы транспортных средств, что превышает показатели прошлого года на 81,9%.

Основной прирост по-прежнему обеспечивают легковые автомобили, чье производство выросло на 67% до 5191 штук. Рост сразу в восемь раз продемонстрировали производители грузовых автомобилей – до 549 машин. Выпуск автобусов в январе составил 33 единиц против 39 штук годом ранее.

По предварительным данным, в январе на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 2816 единиц техники (+206,4%). В Усть-Каменогорске предприятием «Азия Авто» было собрано 2538 автомобилей (+14,3%). «СемАЗ» произвел 296 грузовиков, кокшетауский «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 60 единиц техники, Daewoo Bus Kazakhstan – 32 автобуса, на счету Hyundai Trans Auto – 31 единица коммерческой техники.

Автомобили локального производства переступили отметку 61% всех продаж, что составляет более 3,5 тыс. единиц в январе. По итогам месяца дилеры Hyundai продали 1136 автомобилей костанайского производства, что на 43% больше, чем в январе 2019 года. Продажи LADA упали на 11% до 917 единиц. Ravon на третьей строчке с результатом 657 реализованных машин.

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