GM ликвидирует австралийский бренд Holden

Американский автоконцерн General Motors к 2021 году прекратит продажи автомобилей под брендом Holden в Австралии и Новой Зеландии. Автопроизводитель также сообщил о подписании обязывающего соглашения с китайской Great Wall Motor о продаже завода Rayong в Таиланде и о прекращении реализации автомобилей Chevrolet в стране до конца 2020 года, пишет агентство "Финмаркет".

GM объяснил эти меры необходимостью трансформировать свой зарубежный бизнес. Автопроизводитель ожидает, что они приведут к списаниям в размере 1,1 млрд долларов и к сокращению около 500 рабочих мест в Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, Holden вошел в состав GM в 1931 году. Последний завод Holden в Австралии был закрыт в 2017 году. В последние годы автомобили Holden производились на заводах GM в других странах и импортировались в Австралию и Новую Зеландию. GM заявил, что ему не удалось повысить конкурентоспособность бренда и достичь необходимой окупаемости инвестиций. В то же время автопроизводитель планирует сконцентрироваться на продаже специализированных транспортных средств в Австралии и Новой Зеландии.

Ране GM сообщил о планах в ближайшие годы увеличить на 2 млрд долларов операционную прибыль от зарубежных операций, включая деятельность в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в ряде азиатских стран, за исключением Китая.

GM сократил свое присутствие в некоторых странах или ушел с ряда иностранных рынок, после того как компанию шесть лет назад возглавила Мэри Барра. Автопроизводитель продал бренды Opel и Vauxhall французской PSA Group в 2017 году. Глава компании заявила, что GM будет концентрироваться на североамериканском и китайском рынках, где автопроизводитель занимает доминирующее положение. Компания сокращает зарубежную деятельность, чтобы, в частности, высвободить капитал для развития электромобилей, беспилотных транспортных средств и других технологий.

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