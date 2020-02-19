Число пользователей каршеринга в Москве растет на 15% в год

Аудитория пользователей сервиса краткосрочной аренды автомобилей в Москве достигла 1 млн человек и ежегодно прирастает на 12-15%. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в столичном департаменте транспорта.

По данным властей, 69% пользователей имеют собственный автомобиль, но с появлением сервиса в Москве количество поездок на личной машине у водителей сократилось в два-три раза. «Остальная аудитория (31%) не имеют собственного авто, однако для таких людей каршеринг – это сдерживающий фактор, останавливающий их от покупки личного автомобиля», – добавил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на одну машину каршеринга приходится в среднем около семи-восьми поездок в день, и «один такой автомобиль потенциально заменяет до восьми личных». Сегодня в московском каршеринге работают восемь компаний, которые имеют в своем автопарке более 31 тыс. автомобилей.

Напомним, проект краткосрочной аренды автомобилей был запущен при поддержке правительства Москвы в сентябре 2015 года. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», московский парк каршеринга за последние несколько лет развивался весьма стремительно. Начав с 35 машин в 2015 году, через год он уже достиг 1000. В 2017 году его объем составил 7000 штук, а в 2018-м – 15000. Таким образом, с 2016-го по 2018 год парка каршеринга в Москве увеличился в 15 раз.

По оценкам экспертов, этот парк будет и дальше расти. И если в 2019 году план в 25000 машин был с запасом перевыполнен, а сам парк вырос вдвое, то план на 2020 год включает уже 36600 автомобилей. Отметим также, что и количество поездок за это время существенно возросло – до 38 млн в 2019 году.

«В большинстве своем семейные люди не готовы покупать второй автомобиль в семью, получается слишком дорого, а стоимость такси и каршеринга практически в подавляющем большинстве выгоднее финансово. Молодое поколение все меньше готово «обременять» себя собственностью и, автомобилем, в том числе. Им все менее интересен автомобиль как статусная покупка или мечта. Существенное снижение стоимости такси и бурное развитие каршеринга становится все более привлекательной альтернативой по сравнению с личным автомобилем, и эта тенденция будет только расти», – комментирует руководитель отдела продаж «Авилон. Volkswagen» Максим Васильев.

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