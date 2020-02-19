Opel возвращается на рынок Японии

Бренд Opel продолжает расширять экспорт, нацелившись на важный для компании японский рынок. Со следующего года, бренд с логотипом молнии запустит сразу три модели: бестселлер Corsa, который в Японии может носить другое название, многофункциональный Combo Life и кроссовер Grandland X. Другие модели появятся в ближайшем будущем, сообщает пресс-служба Opel.

Японским покупателям Opel сможет предложить выбор между электрическими и классическими двигателями внутреннего сгорания. Помимо ДВС Corsa будет иметь полностью электрическую версию, а Grandland X будет также доступен в гибридном исполнении.

В Японии Opel станет частью Национальной Организации Продаж Groupe PSA, а также получит доступ к локальной инфраструктуре и разработкам Группы. Это значительно облегчит возврат на данный рынок. В ближайшие месяцы бренд построит дилерскую сеть в крупных городах страны, которая будет постепенно расширяться. К 2023 году сеть Opel покроет 80% японского рынка.

На сегодняшний день Groupe PSA представлена в Японии брендами Peugeot, Citroen и DS. В 2019 году продажи составили более 15,6 тыс. автомобилей. Запуск бренда Opel поможет Groupe PSA расширить свое влияние в этом регионе и привлечь новых клиентов.

Как отмечается, комплексная экспортная политика является одним из столпов стратегического плана PACE! для Opel/Vauxhall. К середине 2020-х годов более 10% объема продаж бренда будет приходиться на внешние рынки. Чтобы достичь этого, бренд укрепляет свое присутствие на экспортных рынках в Азии, Африке и Южной Америке, где он уже присутствует, и к 2022 году выйдет на более, чем 20 новых регионов. Последние примеры: возвращение в Россию и выход на рынок Колумбии и Эквадора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине декабря 2019-го марка Opel вернулась на российский рынок, возобновив продажи своих автомобилей после четырехлетнего перерыва. На сегодняшний день для заказа доступны кроссовер Grandland X, который поставляется с завода в Айзенахе, и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Грузовые фургоны Opel Vivaro, чей выпуск начнется в России в ближайшее время, поступят в продажу в первой половине 2020 года.

Изначально партнерами Opel будут 11 дилеров в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь. Это число удвоится уже в следующем году и будет расти дальше. По количеству дилеров Opel лидирует Москва, следом Санкт-Петербург с двумя центрами и по одному дилеру в остальных городах России.

Как заявил генеральный директор Opel Майкл Лошеллер, компания будет постепенно увеличивать свое присутствие в России в ближайшие годы, в том числе, расширяя ассортимент предлагаемой продукции.

По мнению генерального директора холдинга «КорсГрупп» Олега Мастрюкова, стартовать с продаж кроссоверов – верное решение и верная стратегия, поскольку сегмент SUV показывает отличный динамичный рост и удерживает лидирующие позиции последние годы.

В свою очередь, руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян считает, что сегмент LCV, в котором будут играть новые модели Opel, развивается, и позиции группы PSA здесь гораздо сильнее, нежели в сегменте легковых автомобилей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».