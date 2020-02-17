Renault Arkana будут выпускать в Китае

Купе-кроссовер Renault Arkana, до сих пор производившийся только в России, в этом году также начнут выпускать и в Китае на заводе Dongfeng-Renault в городе Ухань.

Как пишет "Российская газета", на китайские Arkana, как и на российские, будут устанавливать 1,3-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом, H5H совместной разработки Renault и Daimler AG. Но его отдача несколько выше, чем в России - максимальная мощность 159 л.с. и крутящий момент 270 Нм (на российском - 150 л.с. и 250 Нм.). В паре с ним будет установлен вариатор. О других отличиях от российской Arkana пока не сообщается. В России помимо 1,3-литрового турбомотора и вариатора, модель комплектуется 1,6-литровым атмосферным H4M (114 л.с., 156 Нм) и механическими КПП с 5 и 6 передачами.

Совместное предприятие Renault Dongfeng ведет деятельность с 2013 года. На сегодняшний день завод выпускает кроссоверы Renault Kadjar, Koleos, Captur и электромобиль K-ZE.

Напомним, массовое производство Renault Arkana налажено на заводе компании в Москве в июле 2019 года. Стоит отметить, что Россия стала первой страной, где начались производство и продажи новой глобальной модели Renault, а в ее разработке принимали участие преимущественно российские специалисты.

Renault Arkana – первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. Полностью новый рулевой механизм с электроусилителем делает комфортным управление как на высокой, так и низкой скорости, позволяет сократить усилие на парковочных скоростях на 40%, обеспечивает чистую обратную связь и изоляцию руля от вибраций и ударов при проезде неровностей.

Независимая многорычажная подвеска для версий с системой полного привода в сочетании с дорожным просветом 205 мм и отличными показателями геометрической проходимости подчеркивают внедорожный потенциал модели.

Помимо жесткой силовой структуры кузова, высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», купе-кроссовер Renault Arkana, который вышел на российский рынок в июле 2019-го, до конца года нашел 11311 покупателей. При этом более 60% владельцев являются новыми для бренда Renault. Новая модель привлекла более молодую аудиторию – например, более 25% клиентов моложе 34 лет.

Напомним, цены на Renault Arkana 2020 года выпуска начинаются от 1 млн 045 тыс. рублей в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, 1 млн 216 тыс. рублей – за полноприводную версию (с 6-ступенчатой механической коробкой передач в комплектации Drive). Цена базовой комплектации с передним приводом в сочетании с CVT-X-tronic составляет 1 млн 110 тыс. рублей.

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