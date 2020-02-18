ForAuto-2020: за что готовы платить клиенты даже при отсутствии свободных средств?

По результатам исследования индекса потребительского доверия, 75% российских потребителей считают, что экономика находится в состоянии рецессии. Каждый пятый сообщает, что у него нет свободных средств на покупки, а большинство покупателей все чаще говорят об ограниченном бюджете и приобретают только те товары, которые действительно необходимы.

Как меняется поведение потребителей в таких условиях? Какие стратегии экономии они выбирают? За что готовы платить, а иногда и переплачивать, несмотря на ограничения?

На эти и другие вопросы готов ответить Константин Локтев, директор вертикали по работе с ритейлерами из компании «Nielsen Россия». В рамках форума «ForAuto – 2020», который пройдет 20 февраля 2020 года в Москве, Константин представит доклад «Аналитика поведения потребителей в оффлайн». На основе данных опросов эксперт не только обозначит основные направления развития в покупательском поведении, но также расскажет о том, как меняется традиционный ритейл в России, насколько он «успевает» за мировыми тенденциями и какую роль в этом играют цифровые технологии, которые уже стали необходимостью.

Проекция этих трендов из мира продовольственного и промтоварного ритейла на авторынок будет интересна профессионалам для понимания перспектив и рисков при продаже как новых машин, так и автомобилей с пробегом.

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