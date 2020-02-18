Объявлены цены на обновленный Changan CS75 FL

Компания Changan объявила цены на обновленный кроссовер Changan CS75 FL, который в ближайшее время поступит в продажу. Новинка предлагается в четырех комплектациях по цене от 1 млн 399 тыс. 900 рублей до 1 млн 629 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

Как пишет портал «Китайские автомобили», в начальной версии Comfort с передним приводом (от 1 млн 399 тыс. 900 руб.) автомобиль имеет бортовой компьютер с 7-дюймовым цифровым экраном, тачскрин мультимедиа на 10,25 дюйма и кондиционер. Мультируль, как и весь салон, обтянут искусственной кожей, но регулируется только по высоте. В базовой комплектации у Changan CS75 FL фары светодиодные и автоматически регулируемые, ДХО – тоже LED, а сзади имеются противотуманные фары. В числе опций предлагается целый ряд систем торможения и помощи водителю, среди которых – система автоматического удержания Autohold, курсовой устойчивости, помощи при подъеме, датчик давления в шинах.

Комплектация Luxe 2WD (от 1 млн 499 тыс. 900 руб.) дополнительно включает смарт-ключ с функциями дистанционного запуска и комфортного доступа (на передний ряд можно попасть без ключа). Руль регулируется не только по высоте, но и по вылету. В оснащение автомобиля в этой версии также входят боковые подушки безопасности, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, камера заднего вида и система помощи при парковке, определяющая расстояние до объекта. Передние сиденья получили обогрев, а водительское еще и регулируется электроприводом. Список опций пополнили круиз-контроль, двухзонная климат-система, одноцветная атмосферная подсветка салона и передние противотуманные фары.

Версия Comfort 4WD с полным приводом (от 1 млн 579 тыс. 900 руб.) в отличие от люксовой переднеприводной комплектации не имеет круиз-контроля и электрорегулировок сиденья водителя, зато она получила функцию помощи при спуске HDC. В этой версии Changan CS75 FL имеет 18-дюймовые шины и диски, а не на 17 дюймов, как в предыдущих комплектациях.

Наконец, топовая версия Luxe 4WD (от 1 млн 629 тыс. 900 руб.) помимо прочего получила датчики дождя и боковые шторки безопасности. Боковые зеркала и водительское сиденье оснащены функцией памяти положения. Переднее кресло пассажира регулируется клавишами, а подсветка салона стала многоцветной.

Внешний вид Changan CS75 FL отличает агрессивная решетка радиатора, легкосплавные диски R18 и светодиодные фары. Кроссовер оснащен двигателем 1,8Т собственной разработки мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Габариты Changan CS75FL составляют 4640x185x1705 мм, объем багажного отсека равен 520 л, а механизм складывания сидений в пропорции 60/40 увеличивает его до 1490 л.

Напомним, в конце декабря у российских дилеров Changan появился новый среднеразмерный кроссовер CS55. Цены на новинку составляют от 1 млн 269 тыс. 900 рублей до 1 млн 469 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Кроме того, в нынешнем году в нашей стране ожидается седан Alsvin.

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