Петербургский завод Hyundai выпустил 2-миллионный автомобиль с момента открытия предприятия в январе 2011 года. Юбилейным стал обновленный седан Hyundai Solaris синего цвета, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Как отмечается, из 2 млн выпущенных автомобилей 930 тысяч пришлось на модель Hyundai Solaris, 245 тысяч – на самый популярный российский кроссовер Hyundai Creta. Оставшиеся 825 тысяч – это автомобили KIA Rio. При этом все три модели, выпускаемые на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге, стабильно входят в пятерку лидеров продаж в России.

В настоящее время предприятие является вторым крупнейшим автопроизводителем в стране, а также одной из самых технологичных и современных компаний с собственным парком поставщиков. Уровень локализации завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» достигает около 50% и будет повышаться в будущем – в частности, за счет завода двигателей, который в настоящее время строится в Санкт-Петербурге.

В 2020 году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить не менее 230 тыс. автомобилей, продолжая работать на полную производственную мощность: в три смены пять дней в неделю. Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия, в первой половине 2020 года на его конвейере также появится обновленный кроссовер Hyundai Creta.

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