КАМАЗ разработал бескабинный грузовик

КАМАЗ получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.

КАМАЗ-3373, получивший название «Челнок», – это автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой платформой. Новая разработка компании представляет собой двухосное шасси с симметричной платформой, расположенной по центру шасси, где обе оси поворотные, чтобы максимально увеличить возможность при маневрировании на небольших участках, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Автомобиль оснащен продублированной передней и задней светотехникой, как следствие – равнозначное направление движения вперед или назад (по принципу «тяни-толкай»). Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари. При смене движения автомобиля в обратную сторону происходит замена освещения соответственно направлению движения.

Основным формообразующим и стилистическим элементом экстерьера автомобиля являются оригинальные боковые облицовочные панели, которые гармонично соподчинены с передним и задним бамперами. Бамперы имеют четко выраженные лаконичные линии. Боковые облицовочные панели имеют вентиляционные решетки, которые предназначены для забора воздуха при охлаждении тяговых батарей и электродвигателя. Тяговые батареи располагаются в нижней части шасси, что обеспечивает низкий центр тяжести. Обслуживаются через отсек боковых панелей, который находится в пределах колесной базы. На передней и задней частях автомобиля располагаются элементы машинного зрения, обеспечивающие работу автомобиля в автономном режиме.

Габаритные размеры электромобиля: длина – 8000 мм, ширина – 2550 мм, высота – 4000 мм. Грузоподъемность – до 10 тонн. Скорость движения, ограниченная электроникой, составляет 40 км/ч. Машина оснащена синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с векторным управлением, что дает постоянную частоту вращения при различных нагрузках.

Среди преимуществ «Челнока» можно выделить возможность движения как передней частью автомобиля, так и задней, что позволяет избежать лишних манипуляций при смене траектории движения. Формула рулевого управления 1-2 (обе оси поворотные) дает возможность управлять обеими осями одновременно, повышая манёвренность. Автомобиль отличается идеальной развесовкой по осям – 50/50.

Кроме того, «Челнок» имеет уникальную надстройку, предусматривающую пятистороннюю загрузку и разгрузку груза. Это позволяет использовать любую инфраструктуру логистических хабов автопредприятий.

Это шестой по счету беспилотный автомобиль компании и первый – бескабинный. Уже создан первый образец «Челнока», сейчас ведутся отладочные работы.

«Занимаясь разработкой беспилотных автомобилей, мы поняли, что если машина работает автономно, то исключается необходимость кабины, которая добавляет к стоимости машины значительную сумму. Создание бескабинного грузовика позволит избежать этих затрат, сделает машину более симметричной. С геометрической точки зрения «Челнок» представляет собой простой параллелепипед, имеющий целый ряд преимуществ перед обычными грузовыми автомобилями», – комментирует главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра КАМАЗа Сергей Назаренко.

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