Европейские продажи LADA в январе упали на 42%

По итогам января в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 183 новых автомобиля LADA, что на 41,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, АВТОВАЗ весной прошлого года принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о внедорожнике LADA 4x4 нового поколения, который после покупки АВТОВАЗом доли GM в совместном предприятии может получить название «Нива».

Между тем, АВТОВАЗ продолжает укреплять позиции на традиционных для себя экспортных рынках. Так, в Баку, столице Азербайджана, в январе открылся новый официальный дилерский центр LADA, который выполнен в сити-формате – расположен в торговом комплексе. Как отмечается, расширение дилерской сети поможет бренду LADA поддержать лидирующие позиции на рынке Азербайджана, и позволит удовлетворить растущий спрос на автомобили LADA. Кроме того, в настоящее время два автосалона LADA проходят ребрендинг в Казахстане.





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