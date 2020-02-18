На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге представили обновленный седан Solaris

18 февраля в Санкт-Петербурге началось производство обновленного седана Hyundai Solaris. Как было отмечено на торжественной церемонии, выпущенный сегодня «Солярис» стал уже 2-миллионным автомобилем, сошедшим с конвейера петербургского завода Hyundai.
Между тем, с 2011 года, когда началось производство Hyundai Solaris в России, было выпущено 930 тыс. машин этого семейства. То есть, это около половины от всего объема сборки автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге.
Как подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за прошедшие 9 лет (2011 – 2019 гг.), в нашей стране было продано почти 836 тыс. «Солярисов». При этом в 2016 году данной модели удалось стать самой популярной на российском рынке, впервые в истории нарушив гегемонию вазовских автомобилей.
Информация о ценах и комплектациях обновленного Hyundai Solaris пока не сообщается. Она появится позже – ближе к старту продаж, который намечен на март.
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