На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге представили обновленный седан Solaris

18 февраля в Санкт-Петербурге началось производство обновленного седана Hyundai Solaris. Как было отмечено на торжественной церемонии, выпущенный сегодня «Солярис» стал уже 2-миллионным автомобилем, сошедшим с конвейера петербургского завода Hyundai.

Между тем, с 2011 года, когда началось производство Hyundai Solaris в России, было выпущено 930 тыс. машин этого семейства. То есть, это около половины от всего объема сборки автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге.