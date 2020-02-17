Great Wall возвращается в Россию с двумя пикапами

Марка Great Wall возвращается на российский рынок, где уже в 2020 году будут продаваться два пикапа Wingle 7 и Pao. Данные о скором дебюте этих моделей «Китайским автомобилям» подтвердили сразу два источника, знакомых с планами бренда. Кроме того, в распоряжении портала оказался слайд свежей презентации Haval, в котором даже указаны примерные даты: запуск Wingle 7 намечен на июнь, а Pao – на октябрь. Однако подтвердить эту информацию в представительстве марки не удалось.

Отметим, что это – самые свежие пикапы Great Wall, разработанные в соответствии с новой стратегией компании. Wingle 7 – абсолютно новый пикап, даже не напоминающий прежние модели с этим названием, обязанные своим дизайном старому Isuzu D-Max. У автомобиля просторная и технологичная кабина, которая получила хромированную решетку радиатора и светодиодные индукционные фары. В списке опций – подогрев сидений, климат-контроль и круиз, мультимедиасистема, камера заднего вида, TPMS, ESP от Bosch 9-го поколения, HHC и 6 подушек безопасности.

У Wingle 7 рамная платформа и 212 мм клиренса. Полный привод – от Borg Warner с электронным управлением и выбором режима. Можно использовать привод 4×4 со свободным межосевым дифференциалом или с включенной пониженной передачей. Оснащается автомобиль 2,0-литровым турбодизелем с отдачей от 143 до 163 л.с. и крутящим моментом 315-345 Нм. В паре с ним 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Напомним, Great Wall – материнская компания по отношению к бренду Haval, ставшему в прошлом году лидером китайского сегмента в России. Основной бренд объявил об уходе с нашего рынка в 2015 году, а продажи новых машин с шильдиком «Великой стены» прекратились в 2016-м. Это произошло во многом из-за неудачи с местным дистрибьютором, в отношении которого сейчас ведется расследование. Согласно материалам дела, китайцам был нанесен ущерб почти на 49 млн долларов.

Впрочем, российский рынок остался для Great Wall привлекательным. Уже с 2014 года здесь стал работать премиальный суббренд Haval. В 2017-м главная экспортная модель GWM – Hover – вернулась в Россию под названием DW Hower. А в 2020-м ее же обещают начать продавать под названием Haval H5.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».