Европейский авторынок начал 2020 год с 7-процентного падения

Реализация легковых автомобилей в Европе по итогам января снизилась на 7,4% и составила 1 млн 135 тыс. 116 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), изменения в налогообложении, объявленные некоторыми государствами-членами ЕС на 2020 год, частично перетянули спрос на декабрь 2019-го, что во многом объясняет январское падение продаж. Также на покупательскую активность в прошлом месяце оказывали воздействие ослабление глобальных экономических условий и неопределенность, вызванная выходом Великобритании из Евросоюза.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за январь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 133616 машин (-6,4%). На второе место вышел Peugeot с показателем 74297 автомобилей (-9,2%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 67320 машин (-6,7%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (66851 шт., +8,9%) и Mercedes-Benz (65020 шт., -1,4%).





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