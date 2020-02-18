Выпуск легковых автомобилей в январе упал на 17%

По данным Росстата, в январе 2020 года с российских конвейеров сошло 94,1 тыс. легковых автомобилей – это на 16,5% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что УАЗ приостановил производство до 10 февраля в связи с проведением ежегодной инвентаризацией и реализацией комплекса ремонтно-профилактических работ. Между тем, на калининградском «Автоторе» стартовала сборка нового компактного кроссовера KIA Seltos. А завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке выпустил 200-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в сентябре 2012 года.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило 3,7 тыс. единиц, что на 12,4% ниже показателя годичной давности. Стоит отметить, что КАМАЗ и Горьковский автозавод в январе приостанавливали производство в связи с проведением зимнего коллективного отпуска. Кроме того, с конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 80-тысячный Ford Transit с момента начала производства модели в январе 2012 года.

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