Fiat раскрыл внешность нового пикапа

Компания Fiat поделилась официальной фотографией компактного пикапа Strada второго поколения, спроектированного для Южной Америки. Ожидается, что премьера нового Fiat Strada состоится в начале весны, пишет портал Motor.ru.

По данным южноамериканских СМИ, Fiat Strada станет уменьшенной версией грузовичка Toro и будет выпускаться в том числе с четырехдверной кабиной, однако технически между двумя пикапами будет мало общего.

Вероятно, ближайшим «родственником» Strada будет преемник Punto – хэтчбек Fiat Argo. У «пятидверки» грузовичок унаследует стильную внешность, концепцию шасси, 5-ступенчатую механическую трансмиссию и четырехцилиндровый 1,3-литровый силовой агрегат. Ключевым отличием от легковой модели станет появление рессорной задней подвески. Ориентировочная грузоподъемность нового Fiat Strada – 700 кг.

На южноамериканском рынке новый пикап сменит Strada первого поколения, который выпускается более двадцати лет. Вероятность продажи компактного пикапа за пределами Южной Америки невелика: в Старом Свете линейка маленьких Fiat состоит из коммерческого «каблучка» Doblo и фургончика Fiorino, а ниша пикапов ограничена «клоном» Mitsubishi L200 под именем Fullback.

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