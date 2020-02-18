Продажи китайских автомобилей в России по итогам января выросли в 1,5 раза

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам января 2020 года реализация новых автомобилей китайских марок в России составила 3 033 единицы. Это на 56,3% выше результата годичной давности.

Лидером здесь остается бренд Haval, продажи которого за прошлый месяц выросли в 3,5 раза до 1 228 автомобилей. На второй строчке – Geely, реализация которого увеличилась вдвое до 778 единиц. Третьим стал Chery, его продажи выросли на 12% до 417 экземпляров. На четвертом месте расположился Changan. В январе этот бренд продемонстрировал рекордный рост продаж – в 9 с лишним раз (до 241 шт.). В пятерку самых продаваемых в РФ китайских марок также вошел Lifan (146 шт.; -65%).

Еще один представитель из Поднебесной – FAW – в первый месяц года увеличил продажи на 72% по сравнению с январем 2019 года, автомобили этого бренда приобретены в количестве 86 единиц. Реализация машин других китайских марок выглядит следующим образом: DFM (82 шт.; -4%), Zotye (36 шт.; -84%), Brilliance (16 шт.; +78%), Foton (3 шт.; -50%).

Быстро узнать стоимость китайского автомобиля (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».