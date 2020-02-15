КАМАЗ и «Соллерс» могут создать альянс

Крупнейший российский производитель грузовиков, КАМАЗ, и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей, «Соллерс», хотят создать альянс. Как пишет газета «Ведомости», в настоящее время формируется дорожная карта будущего альянса. По словам источников, на первом этапе компании намерены реализовать совместные инвестиционные проекты в сфере производства автокомпонентов и развития новых технологий, «цифровой трансформации в области маркетинга и продаж».

Решение о схеме альянса планируется принять до конца 2020 года, при этом возможны различные варианты вплоть до объединения компаний. Основатель и владелец «Соллерса» Вадим Швецов не собирается выходить из этого бизнеса: альянс с КАМАЗом рассматривается им как возможность более быстрого и эффективного роста бизнеса компании, которая остается для Вадима Швецова стратегическим приоритетом.

Интерес «Соллерса» в альянсе с КАМАЗом помимо прочего связан с возможностью расширить рыночные ниши, отмечает источник, близкий к автоконцерну: «Компании же не конкурируют по модельной линейке, а, наоборот, взаимодополняют». А один из мотивов КАМАЗа – желание выпускать LCV, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, поясняет источник, близкий к компании.

Как считают эксперты, желание КАМАЗа и «Соллерса» объединить усилия – правильное и логичное решение независимо от того, какую форму альянса они выберут. Создание альянсов – глобальный тренд в автопроме, позволяющий снизить расходы за счет эффекта масштаба, ответить на новые вызовы рынка, связанные с мобильностью, развитием беспилотного движения, новых форм взаимодействия с клиентами. А для КАМАЗа и «Соллерса» союз особенно актуален, учитывая, что это относительно небольшие игроки, не участвующие в глобальных альянсах и имеющие ограниченные финансовые ресурсы. Альянс нужен КАМАЗу и «Соллерсу» еще из-за ситуации на российском рынке – он по сравнению с рекордным 2012 годом сильно сократился и предпосылок к его оживлению пока нет. Альянс же поможет реализовать проекты по выпуску новой продукции на площадках КАМАЗа и «Соллерса», повысив тем самым загрузку автозаводов.

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