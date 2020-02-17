Cadillac рассказал о новом Escalade для России

Компания Cadillac привезет в Россию Escalade пятого поколения в 2020 или 2021 году. Об этом Autonews.ru сообщил управляющий директор General Motors Россия Чиприан Сута. По его словам, точная дата появления внедорожника на российском рынке будет названа позднее. Серийное производство машины стартует в середине нынешнего года на заводе в Арлингтоне (штат Техас).

В России новый Escalade будет предлагаться с 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 426 л.с. Кроме того, внедорожник впервые можно будет приобрести с 3,0-литровым турбодизельным двигателем, развивающим 281 л.с. и 623 Нм крутящего момента.

Так же, как и на американском рынке, в России новый Escalade будет продаваться с изогнутым OLED-дисплеем диагональю более 38 дюймов. А вместо привычного рычага АКП у внедорожника появился электронный джойстик-селектор на центральном тоннеле.

Напомним, компания Cadillac представила внедорожник Escalade нового поколения на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе в начале февраля 2020 года. Внедорожник пятого поколения построен на новой платформе и по сравнению с предшественником вырос в размерах. Так, длина машины составляет 5382 мм, ширина – 2059 мм, а высота – 1948 мм. Размер колесной базы равен 3071 мм. Объем багажного отделения у новинки составляет 722 литра. При сложенных задних сиденьях этот показатель вырастает до 3089 литров.

В России на данный момент продается обновленный Escalade четвертого поколения, доступный с тем же 6,2-литровым атмосферным агрегатом V8 мощностью 426 л.с. Цены на автомобиль с учетом скидок стартуют от 4 млн 990 тыс. рублей.

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