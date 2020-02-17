КАМАЗ в 2019 году выпустил 34,7 тыс. грузовых автомобилей

КАМАЗ по итогам 2019 года выпустил 34705 грузовых автомобилей. При этом на российском рынке было реализовано 30504 грузовика «КАМАЗ» (-6,7%), экспортировано 5009 единиц автотехники (+23,1%), сообщает пресс-служба производителя.

В числе ключевых экспортных рынков в прошлом году отмечены Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. В 2020 году максимальное число автомобилей «КАМАЗ» также будет поставлено в эти страны, при этом ожидается увеличение доли Вьетнама в структуре экспортных поставок КАМАЗа. В течение года компания планирует поставить в эту страну свыше 1300 автомобилей.

В числе главных научно-технических целей компании на текущий год – подготовка производства тяжелого семейства автомобилей К5, разработка газового варианта двигателя КАМАЗ Р6, расширение модельного ряда автомобилей поколения К4 на газовом топливе, разработка электробуса с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, планируется разработать КАМАЗ-54901 с газовым двигателем, двигателем «Евро-6», а также КАМАЗ-54901 в газодизельном исполнении и с уровнем оснащения High Tech.

Напомним, в соответствии с бизнес-планом, в 2020 году КАМАЗ должен реализовать 35709 автомобилей, из них 29 тыс. единиц будут поставлены на российский рынок, 6709 – на рынки зарубежных стран. Доля КАМАЗа на рынке грузовых автомобилей России достигнет 46%. Бизнес-планом в 2020 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму 14,1 млрд рублей. Чистая прибыль должна достигнуть 288 млн рублей при планируемой выручке 204 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2019 года на КАМАЗе была утверждена актуализированная программа стратегического развития компании на период до 2025 года. В результате реализации стратегии «КАМАЗ-2025» выручка к 2025 году составит 340 млрд рублей, показатель EBITDA – 10%, продажи достигнут 52 тыс. автомобилей, а доля экспорта увеличится до 10%.

Стратегия «КАМАЗ-2025» обновлена с учетом тенденций и прогнозов развития бизнес-среды, макроэкономического и внешнеполитического контекста. При этом КАМАЗ продолжает стратегическое развитие, усиливая динамику инноваций. Грузовые автомобили нового поколения К5, электробусы, беспилотные транспортные средства, модернизируемые технологические мощности, новые бизнес-модели, предлагаемые клиентам, определяют лидерство КАМАЗа в российской автомобильной отрасли и конкурентоспособность с грандами мирового автопрома.

Все более весомое значение в бизнесе Группы «КАМАЗ» будут иметь направления пассажирского транспорта, компонентов, запасных частей, продукции диверсификации, увеличивая доходность и устойчивость компании к колебаниям рынка. Реализация стратегии позволит КАМАЗу значительно повысить ключевые показатели бизнеса к 2025 году.

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