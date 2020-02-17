Dacia готовит свой первый электромобиль

Под румынским брендом Dacia, входящим в состав группы Renault, в Европе продают популярные в нашей стране модели Logan, Sandero и Duster. Однако электрификация, которую сейчас переживает модельный ряд Renault, вскоре затронет и дочернюю марку. Речь идет не о гибридных модификациях будущих Logan и Sandero, которые уже вовсю проходят испытания, а о полностью новом электромобиле, который покажут в течение двух лет.

Как пишет издание «Авторевю», в ближайших планах Renault значится выход электрической версии хэтчбека Twingo, которая, скорее всего, окажется техническим аналогом модели smart EQ forfour. А следом появится электромобиль, который пока условно называется Dacia Urban City car. Подробностей пока нет, однако можно предположить, что это будет разновидность модели Renault City K-ZE, которая с прошлого года продается на китайском рынке.

Ранее представители Renault заявляли, что этот компактный электрохэтчбек станет глобальной моделью и окажется самым массовым на «электрическом» рынке. При этом в Европу эта пятидверка едва ли попадет под исходной маркой – здесь для подобных машин как раз и заготовлен бренд Dacia. А в дальнейших планах Renault значится выход новой модели, построенной на модульной электрической платформе CMF-EV.

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