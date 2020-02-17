Volkswagen объявил цены на новый Passat в России

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на флагманский Passat нового поколения. Автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 150 л.с. или 190 л.с. Оба силовых агрегата доступны с 7-ступенчатой коробкой передач DSG, а 150-сильную версию можно также заказать с 6-ступенчатой механической коробкой. Новый Volkswagen Passat доступен в трех комплектациях: Respect (от 1 млн 829 тыс. руб.), Business (от 2 млн 199 тыс. руб.) и Exclusive (от 2 млн 345 тыс. руб.), сообщает пресс-служба немецкой марки.

Внешний вид нового Passat отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. В комплектации Business дизайн экстерьера дополняет хромированная окантовка боковых окон, а в комплектации Exclusive – хромированные боковые молдинги.

Светодиодная головная оптика предлагается уже в стартовой комплектации. В качестве дополнительной опции для Passat будут доступны светодиодные матричные фары IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом.

Для нового Passat предлагаются системы помощи водителю IQ.Drive, которые обеспечивают частично автономную езду со скоростью до 210 км/ч. Также для новинки доступна мультимедийная система Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем, навигацией и функцией управления жестами и цифровая приборная панель.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо нового Passat, в июне 2020-го у российских дилеров Volkswagen ожидается модель Polo нового поколения, которая будет представлена теперь в кузове лифтбек. Кроме того, во втором квартале в продажу поступит Jetta седьмого поколения, а в третьем квартале до нашей страны доберется лифтбек Arteon.

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