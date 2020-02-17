Cadillac отзывает в России более 300 кроссоверов XT5

Компания «Джи Эм Авто» объявила об отзыве 321 кроссовера Cadillac XT5, реализованного с 2017 по 2019 годы. Причиной отзыва является кронштейн громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС», а также отдельные элементы крепления кронштейна и самого громкоговорителя, которые расположены в возможной зоне касания моделью колена и не соответствуют требованиям к минимальному радиусу скругления, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена замена кронштейна и крепежа громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС». Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года российские дилеры Cadillac начали прием заказов на рестайлинговый кроссовер XT5. Модель предлагается в двух комплектациях – Premium Luxury и Sport, которые различаются дизайном экстерьера и интерьера, а также настройками подвески автомобиля. Специальная цена на новинку только на период предзаказа составит 2 млн 990 тыс. рублей, с учетом Trade-in. Cadillac XT5 оснащен новым 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 200 л.с. в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, в феврале 2020-го для заказа стал доступен новый полноразмерный кроссовер XT6 с тремя полноценными рядами сидений, который поступит в продажу до конца этого месяца. Новинка будет представлена в двух исполнениях: Premium Luxury и Sport, которые различаются дизайном, настройками подвески и рулевого управления и системой полного привода. Специальная цена на период предзаказа составит 3 млн 870 тыс. рублей для обеих комплектаций.

По итогам 2019 года российские дилеры Cadillac реализовали 975 автомобилей (-17%). Бестселлером марки является флагманский Cadillac Escalade.

Полный список дилеров Cadillac (и не только Cadillac) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».