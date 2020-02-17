JAC запустил в России продажу автомобилей через сервис скидок

Официальный дистрибьютор JAC Motors, компания «Джак автомобиль», впервые на российском рынке начала продажи двух легковых моделей с помощью сервиса «КупиКупон». Для покупки на выгодных условиях с 15 февраля доступны кроссоверы JAC S3 и JAC S5. Скидка на приобретение автомобилей у официальных дилеров при условии оформления купона может составить до 16%, сообщает пресс-служба «Джак автомобиль».

Так, согласно условиям акции, JAC S3 в комплектации Luxury с двигателем объемом 1,5 л и 6-ступенчатой механической коробкой передач обойдется в 779 тыс. рублей вместо 924 тыс. рублей. Версию Intelligent с вариатором CVT можно приобрести за 879 тыс. рублей вместо 1 млн 034 тыс. рублей.

Кроссовер JAC S5 Luxury, оснащенный атмосферным 2,0-литровым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач, предлагается за 919 тыс. рублей вместо 1 млн 084 тыс. рублей. Комплектация Intelligent с турбированным двигателем 2,0 л и 6-ступенчатой механической коробкой передач оценивается в 1 млн 019 тыс. рублей вместо 1 млн 194 тыс. рублей.

Как отмечается, с помощью нового канала продаж компания «Джак автомобиль» рассчитывает увеличить лояльную аудиторию, а также предложить уникальные условия покупки всем клиентам марки. На первом этапе партнерская акция действует с 15 февраля по 15 марта 2020 года, в будущем возможно продолжение партнерства с сервисом.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года в России было зарегистрировано 697 новых автомобилей JAC, что в 7 раз превышает показатель годичной давности. Бестселлером марки в нашей стране остался кроссовер JAC S3, чьи продажи выросли в 7,2 раза и составили 458 единиц. Кроссовер JAC S5 в прошлом году разошелся в количестве 211 экземпляров против 36 машин годом ранее. Новый пикап JAC T6, стартовавший на российском рынке в ноябре 2019-го, до конца года нашел 28 владельцев.

Как сообщили ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Джак автомобиль», в августе 2020 года в России будет представлен флагманский семиместный переднеприводный кроссовер JAC S7, самый крупный в модельном ряду. На июль-август также планируется выход на рынок электромобиля JAC iEV7S, который в настоящее время проходит сертификацию. Переднеприводный компактный кроссовер JAC S4 ожидается на российском рынке в конце года, ориентировочно в ноябре. Кроме того, лифтбек JAC А5 в настоящее время получает европейские протоколы испытаний, после чего начнется сертификация модели в России. В связи с этим появление А5 состоится не ранее 2021 года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».