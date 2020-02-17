KIA представила первые фотографии Sorento четвертого поколения

Компания KIA Motors опубликовала первые официальные фотографии флагманского кроссовера Sorento четвертого поколения, мировая премьера которого пройдет в начале марта на Женевском автосалоне.

Как сообщает пресс-служба KIA, эволюционное развитие получила фирменная «улыбка тигра» – решетка радиатора с крупными ячейками интегрирована в единый ансамбль с головными фарами. Внешний вид нового KIA Sorento также отличают рельефные очертания переднего бампера, хромированный «плавник» в районе задней стойки, а также вертикальные задние фонари.

Интерьер автомобиля получил такие решения, как широкоформатный центральный дисплей, вращающийся селектор работы трансмиссии с электронным управлением, новый дизайн панели приборов Supervision. Новый Sorento предложит целый ряд инновационных решений, среди которых – самые современные системы помощи водителю, расширенные возможности доступа в информационные сети, богатый набор информационно-развлекательных функций.

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