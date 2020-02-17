UzAuto Motors начинает экспорт автомобилей в Россию под брендом Chevrolet

Американский автоконцерн General Motors и его партнер по альянсу компания UzAuto Motors достигли соглашения, согласно которому UzAuto Motors начинает продажу автомобилей на экспортных рынках в России, Казахстане и Белоруссии под брендом Chevrolet. По условиям данного соглашения, Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt становятся первыми моделями доступными в России, Казахстане и Белоруссии с марта 2020 года, сообщает пресс-служба UzAuto Motors. В дальнейшем компания планирует расширить модельный ряд. Продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии прекратятся к середине 2020 года.

UzAuto Motors будет управлять дистрибуцией производимых ими моделей Chevrolet в России, Казахстане и Белоруссии. Дилерская сеть будет создана на основе ряда текущих дилеров General Motors Россия, части существующих дилеров Ravon и авторизованных сервисных центров Chevrolet, с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet.

В свою очередь, компания General Motors Россия вместе со своими дилерами Cadillac и Chevrolet NAV продолжит фокусироваться на импорте люксовых автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet на российский рынок.

Существующие клиенты Chevrolet, которые приобрели автомобили у дилеров GM/Chevrolet в России до конца 2015 года, по-прежнему смогут получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах General Motors Россия. Также, клиенты приобретавшие автомобили Ravon, смогут продолжить получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors.

Напомним, в марте 2015 года General Motors объявил о своих планах по изменению бизнес-модели в России, в рамках которой концерн сфокусировался на премиальном сегменте российского рынка с помощью бренда Cadillac и американских моделей Chevrolet, таких как Corvette, Camaro и Tahoe.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре прошлого года компания Ravon, не продававшая автомобили в России почти полтора года, официально объявила о возвращении на отечественный рынок. На данный момент линейка бренда представлена тремя моделями: хэтчбеком R2 (от 646 тыс. руб.), а также седанами Nexia R3 (от 670 тыс. руб.) и R4 (от 678 тыс. руб.).

Как считает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров, за время отсутствия на рынке узбекский бренд сократил количество представленных моделей и поднял цены более чем на 150 тыс. рублей. При этом модели Ravon R2, Nexia R3 и R4 проигрывают своим конкурентам по сегменту, таким как LADA Granta, Datsun on-DO и др., не только в стоимости, но и в технологичном плане.

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