ТОП-5 самых популярных легковых автомобилей на Кавказе

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года лидером на рынке новых легковых автомобилей в Северо-Кавказском федеральном о стала LADA Granta. Ее объем продаж составил 686 экземпляров, что на 9,9% больше, чем в январе 2019 года. Второе место заняла еще одна отечественная модель - LADA Vesta (641 шт.; -5,2%), а замкнула тройку лидеров корейская KIA Rio (375 шт.; +89,4%). В ТОП-5 также вошли Toyota Camry (303 шт.; -15,4%) и Hyundai Solaris (192 шт.; -2,5%)

Отметим, что по итогам 2019 года первые две позиции остались неизменны - LADA Granta (8,4 тыс. шт.; +20,8%) и LADA Vesta (7,1 тыс. шт.; -13,7%), а на третью вышла Toyota Сamry (3,8 тыс. шт.; +8,8%). Четвертое место в рейтинге – у KIA Rio (3,8 тыс. шт.: +0,6%), замыкает ТОП-5 Hyundai Solaris (2,8 ты. шт.; -15,4%)

Всего же в 2019 году жители СКФО приобрели 48,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8,4% меньше, чем в 2018 году. Однако в первый месяц 2020 года этот авторынок, напротив, показал положительную динамику (+7,8%) по сравнению с январем 2019 года, его объем составил 3,8 тысяч единиц.

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