В первой половине февраля у 8 марок произошло изменение цен

По итогам мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты сайта «Цена Авто» в первой половине февраля* зафиксировали изменения в стоимости продукции у 8 марок из 52, официально представленных на рынке. При этом некоторые из них объявили цены на автомобили 2020 года производства, а другие откорректировали стоимость прошлогодних версий.

Например, корейская KIA подняла цены на весь модельный ряд 2020 года на 10 – 30 тыс. руб. Так же поступил и отечественный УАЗ, чьи автомобили стали дороже на 15 тыс. руб. А вот у японской Toyota обновленные прайс-листы получил пока только седан Corolla, который подорожал на 36 – 42 тыс. руб.

Частично обновил цены на автомобили 2020 года и немецкий премиум-бренд BMW. Некоторые его модели или их отдельные комплектации получили прибавку в сумме 60 – 240 тыс. руб.

Японская марка Subaru, которая в конце января озвучила цены на автомобили 2020 года, продолжила корректировать цены и на машины предыдущего поколения. Три комплектации кроссовера Forester, включая стартовую, стали дороже на 10 – 30 тыс. руб.

Традиционно, самые существенные ценовые изменения произошли в премиальном классе. Так, седан Lexus LS500 стал дороже на 239 тыс. руб., кабриолет Mercedes-Benz E-Klasse – на 210 – 280 тыс. руб., а купе Mercedes-Benz CLS – на 140 – 460 тыс. руб.

Приятное разнообразие в общую тенденцию повышения цен внесла японская Honda, изменившая цены на свой 8-местный кроссовер Pilot – 2 его комплектации стали дороже на 73 – 78 тыс. руб., а одна – доступнее на 26 тыс. руб.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 15 февраля 2020 года