«ТрансТехСервис» открыл новый автосалон LADA в Уфе

В Уфе открылся второй дилерский центр LADA компании «ТрансТехСервис». Популярность бренда LADA и опыт сотрудничества с ним компании «ТрансТехСервис» позволяют делать позитивные прогнозы на деятельность в регионе. В течение года планируется реализовать 1700 автомобилей, сообщает пресс-служба «ТрансТехСервис».

Новый дилерский центр LADA общей площадью 1953 кв.м выполнен по новым стандартам автомобильного бренда и предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in. Шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: LADA Granta, Vesta, XRAY, Largus и LADA 4x4.

В ремонтной зоне площадью 981 кв.м работают 3 поста активной приемки, 2 поста мойки, 15 постов мелкосрочного ремонта. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное дистрибьютером для диагностики, технического и гарантийного обслуживания машин этого бренда. Одновременно здесь могут обслуживаться до 15 автомобилей.

Напомним, с партнерства ТТС и началась многолетняя история компании. В 1993 году «ТрансТехСервис» стал официальным дилером бренда LADA в Набережных Челнах. А сейчас дилерские центры есть и в Уфе, Нижнекамске, Йошкар-Оле.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года Республика Башкортостан вошла в ТОП-5 крупнейших региональных рынков АВТОВАЗа с показателем 15164 автомобилей LADA и долей 4,2% в общем объеме реализации марки LADA.

Напомним, дилерская сеть АВТОВАЗа является крупнейшей в России и на начало 2020-го включает 301 автосалон LADA. При этом 275 из них прошли ребрендинг в соответствии с современными стандартами бренда. В прошлом году в нашей стране было открыто 14 новых дилерских центров LADA.

В январе 2020 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 21790 автомобилей LADA – на 1,2% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля LADA составила 21,3%, согласно данным АЕБ.

Как заявил ранее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, в 2020 году компания ставит своей целью сохранение лидирующей позиции LADA по доле рынка в России, в том числе за счет роста продаж автомобилей с автоматической трансмиссией и интеграции внедорожника Niva в модельный ряд LADA.

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