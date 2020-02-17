Suzuki представила новый семиместный кроссовер

Компания Suzuki представила новый кросс-вэн XL7, разработанный для азиатских рынков. Новинка отличилась двухобъемным кузовом, «вседорожным» пластиковым обвесом и семиместным салоном при очень скромных габаритах: длина – 4450 мм, ширина – 1775 мм, высота – 1710 мм.

Как пишет портал Motor.ru, конструктивно Suzuki XL7 очень близок микровэнам Ertiga/XL6, созданным для Индии: все три модели комплектуются бензиновым 105-сильным «атмосферником» объемом 1,5 л в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом», предлагают безальтернативный передний привод и трехрядный салон.

Кросс-вэны отличаются компоновкой салона: у XL7 и Ertiga конфигурация – 2 + 3 + 2, у XL6 – 2 + 2 + 2 с «капитанскими» креслами второго ряда. Также для «шестерки» предусмотрена более богатая отделка интерьера и расширенный набор опций.

Вседорожники Suzuki XL7 можно оснастить функцией запуска двигателя с кнопки, климат-контролем, сенсорным дисплеем медиасистемы и мультирулем.

Напомним, в гамме Suzuki во второй половине 2000-х уже была модель XL7: так японский производитель называл среднеразмерный вседорожник, разработанный совместно с General Motors для североамериканского рынка и выпускавшийся до 2009 года.

Поскольку в Юго-Восточной Азии доля компактвэнов в общем объеме продаж новых моделей достигает 30%, за пределами региона Suzuki XL7 вряд ли появится. Цены на «семерку» индонезийское представительство Suzuki обнародует в ближайшие недели.

Актуальная линейка Suzuki в России представлена моделями Vitara (от 1 млн 49 тыс. рублей), SX4 (от 1 млн 149 тыс. рублей) и Jimny (от 1 млн 439 тыс. рублей).