Российский завод Haval в 2019 году выпустил 6 тыс. автомобилей

Российский завод Haval, который был открыт в мае 2019-го, до конца года выпустил 5972 автомобиля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», добавив, что в настоящее время предприятие работает в одну смену.

Напомним, первым на конвейер тульского предприятия встал кроссовер Haval F7, ставший самой массовой моделью Haval российского производства в прошлом году с показателем 5008 автомобилей. В октябре прошлого года российский завод Haval также начал выпуск купе-кроссовера Haval F7x и рамного внедорожника Haval H9, чье производство составило 808 и 156 машин соответственно. В 2020 году планируется запуск новых моделей бренда, среди которых, по неофициальным данным, значится рамный внедорожник Haval H5, ранее выпускавшийся в России под названием Great Wall Hover 5 и DW Hower H5.

Напомним, строительство завода Haval площадью 2,16 млн кв.м (216 га) началось осенью 2015 года в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США. На первом этапе производственная мощность предприятия составляет 80 тыс. автомобилей в год. Завод включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. На первом этапе общее количество сотрудников составит до 1000 человек. Логистические возможности завода Haval позволяют покрывать не только российский рынок, но и поставлять автомобили в страны ближнего зарубежья, такие как Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Белоруссию. В перспективе предприятие планирует расширять зону экспорта.

Между тем, в июне 2019 года китайский автоконцерн Great Wall Motor и Минпромторг РФ подписали соглашение о намерениях в отношении заключения специнвестконтракта. В рамках реализации проекта компания планирует вложить 42 млрд рублей и увеличить производственные мощности завода до 150 тыс. автомобилей в год. При этом будет построена вторая линия штамповки и производство двигателей. На начальном этапе локализация производства на заводе Нaval в Тульской области превышает 30%, и реализация второй очереди проекта позволит увеличить ее до 70%. Общее количество сотрудников предприятия на втором этапе составит более 2000 человек.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».