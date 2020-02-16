Какие автомобили наиболее популярны на рынке в Поволжье?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года лидером на рынке новых легковых автомобилей в Приволжском федеральном округе стала LADA Granta.

Отметим, что по итогам этого месяца она «победила» еще в двух округах - На Северном Кавказе и в Южном ФО. Объем рынка этой модели в Поволжье составил 3,6 тыс. шт., что на 8,2% больше, чем в январе 2019 года. На втором месте по популярности также отечественная модель - LADA Vesta (2,8 тыс. шт.; +4,7%). В тройке лидеров также корейская KIA Rio (1,7 тыс. шт.; +45,8%). Всего за январь нынешнего года в этом округе было реализовано 26,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 15,1% больше, чем в январе 2019-ого.

Эксперты заметили, что и в целом по итогам прошлого вышеназванная тройка моделей-лидеров была самой продаваемой в ПФО и в соответствии с объемами реализации располагалась в рейтинговой таблице в той же последовательности: LADA Granta (54,4 тыс. шт.; +23,9%), LADA Vesta (39 тыс. шт.; +1,6%), KIA Rio (22 тыс. шт.; -7,7%). Всего же за 2019 год жители данного округа приобрели немногим более 389 тыс. шт. новых легковых автомобилей, что на 4,2% меньше, чем в 2018 году.

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