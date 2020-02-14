Chery Tiggo 8 прошел адаптацию для российского рынка

Дистрибьютор автомобилей Chery в России объявил о внесенных изменениях в семиместном кроссовере Chery Tiggo 8, предназначенном для российского рынка.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», автомобиль будет представлен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 л.c. и крутящим моментом в 250Нм в сочетании с вариатором. Кроссовер Chery Tiggo 8 достигает скорости 100 км/ч за 10 секунд, максимальная скорость – 200 км/ч. Расход топлива составляет в смешанном цикле 8,2 л/100 км. Водитель может выбрать режим Eco/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Требование к качеству топлива – бензин с октановым числом не менее 92.

Галогеновые фары полностью заменены на LED-светотехнику. Светодиодные ближний и дальний свет, светодиодные ходовые огни и задние фонари в сочетании с динамическими указателями поворота способствуют повышению безопасности на дороге в темное время суток. Автомобиль также получил колесные двухцветные алюминиевые диски диаметром 18 дюймов в сочетании с низкопрофильными шинами Cooper, что улучшает управляемость и эффективность торможения.

Для российского рынка полноразмерный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 оборудован системой дистанционного запуска двигателя, бесключевым доступом в салон автомобиля и электроприводом задней двери с функцией бесконтактного открывания. В оснащение автомобиля также входит «полный» зимний пакет, который включает в себя обогрев сидений со ступенчатой регулировкой, подогрев руля, обогрев зеркал заднего вида, обогрев всей поверхности переднего и заднего стекол и подогреваемые форсунки омывателя.

Что касается интерьера Chery Tiggo 8, руль имеет регулировку в четырех направлениях, а кожаные сидения премиального класса от американской компании Lear оборудованы электрическими регулировками в 6 направлениях, а также регулировкой поясничного упора для водителя. Мультимедийная система, цифровой дисплей приборной панели и экран климат-контроля полностью русифицированы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи нового полноразмерного семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 на российском рынке начнутся в марте 2020 года. Автомобиль построен на модульной платформе T1X, которая является совместной разработкой Chery с компанией Jaguar Land Rover, в рамках альянса Chery Jaguar Land Rover Automobile Co., Ltd. На ней уже спроектированы кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7, а теперь и Tiggo 8.

Кроссовер Tiggo 8 является самым крупным SUV в линейке Chery: его длина составляет 4700 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2710 мм. Клиренс кроссовера Chery Tiggo 8 равен 190 мм, угол въезда – 20 градусов, угол съезда – 23 градуса. Передняя подвеска – независимая типа McPherson, задняя – независимая многорычажная.

Что касается объема багажника, то для 5-местной конфигурации он составляет 892 литра, при сложенных сиденьях второго ряда – 1932 литра, в 7-местной конфигурации он равен 193 литра.

Напомним, помимо кроссовера Tiggo 8 в 2020 году на российском рынке появятся и другие новинки от Chery. Так, во втором квартале 2020-го список комплектаций Tiggo 4 будет расширен до пяти, в третьем квартале ожидается появление Tiggo 7 Pro, в четвертом квартале – Tiggo 2 Pro.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».