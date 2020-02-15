Какие автомобили наиболее популярны на Юге России?

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года лидером на рынке новых легковых автомобилей в Южном федеральном округе стала LADA Granta. Ее объем продаж составил 1 018 экземпляров, что на 28,9% больше, чем в январе 2019 года.

Второе место заняла еще одна отечественная модель - LADA Vesta (741 шт.; +3,1%), а замкнула тройку лидеров корейская KIA Rio (695 шт.; +36,3%). Отметим, что и по итогам 2019 года эти три модели стали самыми продаваемых в ЮФО - LADA Granta (12,8 тыс. шт.; +32,1%), LADA Vesta (10,0 тыс. шт.; +4,6%), KIA Rio (9,0 тыс. шт.; -8,4%).

Всего же в 2019 году жители Южного федерального округа приобрели 142,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,4% меньше, чем в 2018 году. Однако в первый месяц 2020 года этот авторынок, напротив, вырос на 12,1% по сравнению с январем 2019 года, и его объем составил 9,5 тысяч единиц.

Также можно посмотреть информацию о самых продаваемых моделях на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».