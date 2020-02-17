Почти половина американцев готовы отказаться от личных автомобилей

Почти половина владельцев личных автомобилей в США, как показывают исследования, в перспективе готовы от них отказаться в пользу беспилотных такси.

Как пишет портал Motor.ru, автомобильная индустрия инвестирует в разработку беспилотных транспортных средств 75 млрд долларов в период между 2019 и 2023 годами. На сегодняшний день более 60 компаний работают над технологиями автономного вождения 4 или 5 уровня, и неспроста: 44% из 1594 опрошенных американцев готовы полностью отказаться от владения личным автомобилем в пользу роботизированных такси и беспилотного каршеринга. Глава компании Cruise Automation уверяет, что среднестатистическая семья из Сан-Франциско сэкономит примерно 5000 долларов, отказавшись от владения автомобилем.

В Германии, где было опрошено 1015 человек, пересесть с автомобиля на беспилотник готовы и вовсе 52%. В Китае, где было опрошено 1072 человека, автономное такси готовы выбрать 84%. Аналитики объясняют эту разницу тем, что при более низком уровне доходов владение автомобилем обычно является более тяжелым бременем.

В США потребители готовы платить до 1 709 долларов за автопилот второго уровня и 1868 долларов – за технологию четвертого уровня. В Германии потребители готовы платить 1488 долларов за второй уровень и 1844 доллара – за четвертый. В Китае потребители готовы расстаться с 2178 долларами за второй уровень и 2343 долларами – за четвертый.

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