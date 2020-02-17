АВТОСТАТ | Toyota открыла второй автозавод в Мексике

Toyota открыла второй автозавод в Мексике

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Toyota открыла второй автозавод в Мексике

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Японская компания Toyota Motor Corp. открыла второй завод в Мексике, на котором будут выпускаться пикапы Tacoma.

Как сообщает агентство "Финмаркет", на текущий момент компания уже инвестировала в завод, расположенный в мексиканском штате Гуанахуато, 700 млн долларов. В течение следующих нескольких лет Toyota намерена инвестировать еще 247 млн долларов. Автомобили Toyota, которые производятся в Мексике, в основном предназначены для экспорта в США и Канаду.

Японский автопроизводитель Toyota ранее отчитался о результатах за третий квартал 2020 финансового года. Компания увеличила операционную прибыль более чем в четыре раза, что позволило ей улучшить прогноз на весь год.

Узнать стоимость нового автомобиля Toyota на российском рынке можно на сайте «Цена авто».

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство инвестиции авторынок мексики toyota

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