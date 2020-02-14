Продажи новых люксовых автомобилей в январе

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в первый месяц нового года составил 67 единиц. Это на 2 автомобиля меньше, чем в январе 2019 года (69 шт.). Из этого количества более 40% пришлось на автомобили Mercedes-Benz Maybach S-Class (28 единиц). Также россияне приобрели 20 Bentley, 8 Rolls-Royce, 6 Lamborghini и 5 Maserati.

Что касается географии, то более 65% этих роскошных покупок пришлась на столицу: москвичи приобрели 44 таких машины. Получили прописку в Санкт-Петербурге 7 автомобилей люксового сегмента, в Московской области - 4, в Саратовской область и Краснодарском крае - по 2. По одному такому автомобилю приобрели жители еще 8 регионов РФ.



Информацию о том, как продавались автомобили люксового сегмента в 2019 году, можно посмотреть здесь.

Узнать и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».