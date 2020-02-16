Volkswagen в январе увеличил продажи в России на 1%

Российские дилеры Volkswagen в январе реализовали 6269 автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в прошлом месяце остановили свой выбор 3483 покупателя (-6%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 2273 реализованных автомобиля, что на 33% выше показателя годичной давности.

Напомним, ранее компания Volkswagen раскрыла первые подробности о новом поколении своего бестселлера Polo, который будет представлен теперь в кузове лифтбек. В продаже у дилеров новинка ожидается в июне2020 года. Между тем, уже весной на российский рынок выйдет Passat нового поколения. Кроме того, во втором квартале 2020 года в продажу поступит Jetta седьмого поколения, а в третьем квартале до нашей страны доберется лифтбек Arteon.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».