Рынок электромобилей в январе 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года обладателями новых легковых электромобилей в России стали 19 человек (в январе 2019-ого их было 21). Как видим, чуда не произошло, и в нашей стране продажи электрокаров по-прежнему носят единичный, штучный характер. Из приобретенных электрокаров 7 принадлежали бренду Nissan, по 5 - Jaguar и Tesla, 2 - марке Jac.

Что касается модельного ряда, то по количеству приобретенных в январе автомобилей лидирует Nissan Leaf (7 шт.), на втором месте по популярности - Jaguar I-Pace (5 шт.), на третьем - Tesla Х (3 шт.). Tesla Model 3 и Jac Iev7S были реализованы в количестве 2 единицы.

Если говорить о географии, здесь также никаких сюрпризов не обнаружено: «львиная доля» (более 50%) пришлась на Москву и Подмосковье (по 5 единиц), остальные (по 1 автомобилю) обрели владельцев в Забайкальском и Приморском крае, Ульяновской области, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Костромской областях, Краснодарском крае.

Напомним, ранее на нашем сайте была опубликована информация по итогам реализации новых электромобилей в России в 2019 году.

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